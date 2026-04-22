In Cina, nella città di Hangzhou, è stato aperto un locale che ricrea l’atmosfera di un saloon del Far West, simile a quella presente nel videogioco Red Dead Redemption 2. Entrando nel bar, i clienti si trovano immersi in un ambiente che richiama l’epoca e lo stile del selvaggio West, con dettagli e arredi che contribuiscono a creare un’illusione di trovarsi in un film o in un videogioco.

Entrare in un bar e avere la sensazione di essere dentro un videogioco non è più fantasia, visto che in Cina, nella moderna città di Hangzhou, esiste un locale che trasporta i visitatori direttamente nel cuore del Far West. Basta varcare la soglia per ritrovarsi in un ambiente che sembra uscito da Red Dead Redemption 2, uno dei videogiochi più realistici e iconici degli ultimi anni. Qui, realtà e finzione si fondono in modo sorprendente, creando un’esperienza immersiva che colpisce anche chi non ha mai giocato. Il saloon si trova nei pressi del celebre West Lake, una delle zone più visitate della città. Si chiama Valentine, proprio come la...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In Cina entri in un bar e ti ritrovi in un saloon di Red Dead Redemption 2: è incredibile e sembra reale

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