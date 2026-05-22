Record di partecipanti al Festival dei consulenti del lavoro – Il video

Al centro congressi della Nuvola all’Eur di Roma si è svolto il Festival del Lavoro 2026, un evento che ha visto la partecipazione di un numero record di persone in tre giorni di incontri e conferenze. L’evento è stato organizzato dai consulenti del lavoro sotto la guida di Rosario De Luca. Durante le giornate, si sono susseguite diverse attività e interventi dedicati alle tematiche del mondo del lavoro e delle risorse umane.

Al centro congressi della Nuvola all’Eur di Roma per tre giorni è andato in scena il Festival del Lavoro 2026 organizzato come ogni anno dai consulenti del Lavoro guidati da Rosario De Luca. Venerdì 22 maggio all’ingresso della Nuvola con il loro qr code sono entrate 8mila persone, una quantità record anche rispetto a tutte le altre edizioni. Moltissimi però erano giovani e anche giovanissimi. Neolaureati che stanno facendo il praticantato dai consulenti del lavoro e anche studenti universitari curiosi dei percorsi di formazione e interessati anche alle tecniche di ingresso nel mondo del lavoro, ai temi fiscali e giuridici. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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