Giovanni Pagliari ha commentato il prossimo impegno della Recanatese contro il Castelfidardo, sottolineando che domenica si decide gran parte della salvezza della squadra. Conosciuto per il suo stile concreto, l’allenatore ha evidenziato l’importanza della partita senza dilungarsi in discorsi superflui, invitando la squadra a concentrarsi sull’obiettivo e a mantenere alta l’attenzione durante la settimana di preparazione.

Conoscendo bene Giovanni Pagliari, generalmente poco incline alle chiacchiere, era facile supporre che il "comandamento" di questa settimana fosse solo quello di lavorare, a testa bassa e senza concedersi distrazioni. Come ha utilizzato invece i giorni scorsi privi del consueto appuntamento agonistico settimanale? "Abbiamo sfruttato questa possibilità sotto molti aspetti cercando di non trascurare nulla. La premessa è che il tempo ormai è scaduto: non si può assolutamente scherzare ed i nostri bonus sono terminati". Come a dire che altri passi falsi non sono concessi. "Esatto, d’altronde la nostra classifica parla chiaro. Tra l’altro dobbiamo assolutamente pensare a noi stessi e non certo ad eventuali disgrazie altrui". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagliari sul match con il Castelfidardo. "Recanatese, domenica ci giochiamo una fetta di salvezza»

