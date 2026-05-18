Dopo oltre due mesi di silenzio stampa, la squadra è tornata a condividere momenti di gioia in campo. L’allenatore ha abbracciato i giocatori, ringraziandoli pubblicamente e mostrando un senso di gratitudine. Gli spogliatoi sono stati il luogo di un gesto di riconoscimento tra il staff e i calciatori, mentre i festeggiamenti sono proseguiti con abbracci e sorrisi. La squadra si è fatta spazio tra i compagni, lasciando spazio a un clima di festa e di ritrovata unità.

Il silenzio stampa, durato più di due mesi, è solo un ricordo. Tutti in mezzo in campo ad abbracciarsi e, di sicuro, i festeggiamenti avranno altre "code". Giovanni Pagliari, al terzo gol, è schizzato ad abbracciare i suoi con uno scatto ammirevole, seppur lontano anni luce dal guizzo che aveva da attaccante di razza. Quanto l’hanno invecchiata questi turbolenti cinque mesi dal suo ritorno a Recanati? "Il calcio mi ringiovanisce sempre: abbiamo lottato qui per lo scudetto di Serie D, per i playoff per andare in B e adesso ci godiamo questa permanenza in categoria. Io chiaramente preferisco battermi per altri traguardi ma siamo stati tutti bravi e mi riferisco anche alla Società che ha fatto un grande lavoro a livello legale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Mister Pagliari abbraccia i suoi in campo: "Grazie ai ragazzi che ci hanno creduto»

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