Sta per arriva su Prime Video un reality ad altissimo livello trash, The 50, come i componenti del suo cast, tutti personaggi assai noti sui social e spesso già visti in altri reality: il trailer rilasciato oggi ha finalmente svelato quando comincerà Si avvicina a grandi passi per Prime Video l'esordio di The 50, il nuovo reality Original italiano che punta a spingere al massimo la componente competitività dei concorrenti e l'interazione con il pubblico. Lo show debutterà a maggio e sarà rilasciato in 10 episodi distribuiti su più settimane. Il format mette insieme 50 tra celebrity, influencer e volti noti della TV e dei social, tutti ad alto potenziale trash, pronti a sfidarsi in prove fisiche e mentali all'interno di un castello medievale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The 50, il reality (molto trash) di Prime Video dove vince il pubblico: trailer e data di uscita

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