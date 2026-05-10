Barcellona-Real Madrid | formazioni statistiche e anteprime canale TV live streaming online e pronostico sulla Liga

Domenica si disputa il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, due delle squadre più importanti del campionato spagnolo. La partita sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e disponibile anche in streaming online. Si conoscono già le formazioni ufficiali e alcune statistiche relative alle prestazioni recenti di entrambe le squadre. Secondo alcune fonti, il Barcellona potrebbe conquistare il titolo di Liga anche con un pareggio, considerando lo stato di crisi del Real Madrid.

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