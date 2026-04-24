Real Betis-Real Madrid | formazioni statistiche e anteprime canale TV La Liga live streaming online e pronostici

Nella giornata di oggi, si svolge la partita tra il Real Betis e il Real Madrid, una sfida valida per la stagione 2026 di La Liga. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili le statistiche aggiornate. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale TV dedicato alla competizione e sarà possibile seguirla anche in live streaming online. Sono stati diffusi anche alcuni pronostici relativi all’incontro.

2026-04-23 21:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore del Real Betis Manuel Pellegrini è stato in grado di concentrarsi nuovamente sulla qualificazione per l’Europa dopo che la sua squadra ha vinto per la prima volta in otto partite della Liga con una vittoria in rimonta per 3-2 a Girona martedì. I Los Verdiblancos hanno segnato con tutti e tre i tiri in porta e sono dentro le posizioni di qualificazione con cinque punti di vantaggio a sei partite dalla fine del loro campionato, a partire dalla visita del Real Madrid, secondo in classifica, venerdì. “Considererei comunque un grande risultato finire di nuovo quinto e giocare in Europa”, ha detto Pellegrini.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Il Real Betis non sa più vincere: 1-1 con l'Osasuna, nelle ultime 7 ha raccolto 5 pari e 2 sconfitte. Per i verdebianchi è la peggior striscia di risultati in Liga dal 2015-2016. - facebook.com facebook