Re Carlo III morto? Cosa è successo davvero dopo l’annuncio choc in radio

Nelle ultime ore, una notizia shock ha circolato sui social e sui motori di ricerca, riferendo di una presunta morte di Re Carlo III. L’annuncio, diffuso attraverso una trasmissione radio, ha generato un rapido diffondersi di voci e discussioni online. La diffusione di questa informazione ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra il pubblico, coinvolgendo anche media e utenti in conversazioni su ciò che possa essere successo realmente. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata dalle fonti ufficiali.

La voce è rimbalzata in pochi minuti tra social network, chat private e motori di ricerca, riaccendendo immediatamente l’attenzione globale sulla salute della monarchia britannica. “È morto Carlo III”: bastata una frase, pronunciata in diretta radiofonica, per generare confusione, panico e migliaia di condivisioni online. Ma la notizia era falsa. L’episodio è avvenuto nel Regno Unito, dove l’emittente storica Radio Caroline ha trasmesso per errore l’annuncio della morte del sovrano britannico, salvo poi interrompere la programmazione e scusarsi pubblicamente. Un incidente mediatico che mostra quanto il tema della salute di Carlo III resti uno dei più delicati e monitorati al mondo, soprattutto dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi dal re. 🔗 Leggi su Panorama.it

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