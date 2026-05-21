Radio Caroline dice che Re Carlo è morto ma è un errore informatico | era con Camilla a Belfast le scuse
Radio Caroline ha diffuso un messaggio in cui annunciava la morte del re Carlo, ma si è trattato di un errore legato a un problema tecnico. In realtà, il sovrano si trovava con la regina consorte a Belfast, dove era presente a un evento pubblico. La radio ha successivamente scusato per l’errore, precisando che l’annuncio non corrispondeva alla realtà. La notizia dell’incidente è stata diffusa nelle ore successive, chiarendo la situazione.
“Re Carlo è morto“, ma non era vero. L’annuncio shock è stato dato da Radio Caroline in seguito a un “errore informatico”. Il direttore della stazione radio Peter Moore si è successivamente scusato con il sovrano britannico e con gli ascoltatori. L’incidente è avvenuto mentre Re Carlo III e la Regina Camilla si trovavano a Belfast, nell’Irlanda del Nord, dove hanno preso parte a un’esibizione con un gruppo folk irlandese. "Re Carlo è morto": cosa è successo a Radio Caroline Dov'era Re Carlo quando è stata annunciata la sua morte La storia di Radio Caroline Come sta Re Carlo III “Re Carlo è morto”: cosa è successo a Radio Caroline Con un post pubblicato sui social network, il direttore di Radio Caroline Peter Moore si è scusato con Re Carlo e con gli ascoltatori per aver dato per errore l’annuncio della morte del sovrano britannico. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Radio Caroline North - Live Broadcast, December 2025
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