Durante un viaggio in Irlanda del Nord, il re e la regina sono stati protagonisti di un episodio insolito: un gabbiano si è posato sulla giacca del re, creando una situazione imprevista. L’episodio si è verificato mentre i due incontravano il pubblico in una località fuori dal palazzo ufficiale. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle conseguenze di questo episodio, né sulle reazioni del re o della regina. La visita prosegue senza ulteriori intoppi.

Piccola disavventura per re Carlo d’Inghilterra, impegnato in un viaggio nell’Irlanda del Nord con la regina Camilla. Il sovrano è arrivato a Newcastle, piccola cittadina sul mare, e si è ritrovato a fare i conti con “ l’omaggio ” inaspettato di uno dei “residenti”, un gabbiano. Re Carlo in Irlanda, l’imprevisto “omaggio” del gabbiano. Nei momenti in cui re Carlo salutava la folla che lo aspettava davanti al Newcastle Community Cinema, un gabbiano che in quel momento sorvolava l’area ha fatto i suoi bisogni, finendo per macchiare la giacca del monarca. Il re, grande amante della natura, non ha fatto un plissé: con la tipica ironia britannica ha sottolineato che « almeno non mi è caduta in testa », e si è tenuto la giacca macchiata continuando a salutare e stringere le mani dei presenti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Piccola disavventura per re Carlo nel viaggio in Irlanda del Nord con la regina Camilla: il "regalo" di un gabbiano sulla giacca

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