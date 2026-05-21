Durante una visita di tre giorni in Irlanda del Nord, il re ha vissuto un episodio imbarazzante con un gabbiano, che ha attirato l’attenzione dei presenti. Nel frattempo, la regina consorte ha partecipato a un brindisi durante un evento pubblico. L’incidente ha coinvolto direttamente il sovrano, mentre la visita prosegue con altri incontri ufficiali e momenti dedicati alla cultura locale. La presenza della famiglia reale in questa regione continua senza ulteriori intoppi.

Re Carlo e la Regina Camilla si trovano in Irlanda del Nor d per una visita di tre giorni. Ma per il Sovrano l’incidente è dietro l’angolo. Infatti, è stato bersagliato da un gabbiano che gli ha imbrattato la giacca. Mentre sua moglie brindava con la birra, dopo aver assaggiato il whisky. Ma procediamo con ordine. Re Carlo, incidente imbarazzante al mare. Re Carlo e Camilla sono arrivati in Irlanda del Nord martedì 19 maggio. La coppia reale, tra le varie cose, si è cimentata coi tamburi locali. E già in questa prima prova il Sovrano è stato colto in fallo e subito corretto. Per consolarsi, però, ha potuto assaggiare un whisky locale, insieme Camilla, trovandolo “molto forte”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo in Irlanda del Nord, incidente imbarazzante col gabbiano. E Camilla brinda

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