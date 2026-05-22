A trent'anni dalla vittoria in Champions contro l’Ajax, un ex calciatore ricorda i tempi della sua squadra, descrivendo l’atmosfera di allora e i metodi di allenamento di allora. Parla di come la sua squadra fosse considerata invincibile e di come i giocatori di oggi sembrino più inclini a nascondersi in campo. Inoltre, analizza le differenze tra i protagonisti di allora e quelli attuali, sottolineando l’importanza della personalità oltre al talento.

A 30 anni dalla Champions vinta contro l’Ajax, “Penna Bianca” svela i segreti di Lippi, gli allenamenti massacranti e analizza il crollo della squadra attuale: «Serve personalità, non solo talento». Oggi, esattamente 30 anni fa, Fabrizio Ravanelli metteva in rete il pallone che stappava la finale di Champions League con l’Ajax, vinta poi dai bianconeri ai rigori. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato su quella mitica serata e sull’oggi. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A RICORDI « Sensazioni e ricordi indelebili, nei particolari: lo spogliatoio, le parole del mister, le nostre, la cura dei dettagli, chi andava in barriera. Una serata magnifica, rimasta nel mio cuore e in quello di tifosi e compagni di squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ravanelli e il mito di Roma ’96: «La mia Juve era invincibile. Oggi vedo giocatori che si nascondono»

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