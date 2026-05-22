Un ex attaccante della Juventus ha commentato la squadra del 1996, affermando che quella formazione era imbattibile e che nessuno, nemmeno grandi figure storiche come l’Impero Romano o Giulio Cesare, avrebbe potuto batterla. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a circa 30 anni dalla finale di Champions League della stessa stagione, offrendo una prospettiva personale sulla forza della squadra di allora. La discussione si inserisce nel contesto delle celebrazioni e dei ricordi legati a quella storica annata.

Ravanelli: «La Juventus del ’96 era imbattibile». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero a 30 anni dalla Champions. Oggi, esattamente 30 anni fa, Fabrizio Ravanelli metteva in rete il pallone che stappava la finale di Champions League con l’ Ajax, vinta poi dai bianconeri ai rigori. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato su quella mitica serata e sull’oggi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata RICORDI – « Sensazioni e ricordi indelebili, nei particolari: lo spogliatoio, le parole del mister, le nostre, la cura dei dettagli, chi andava in barriera. Una serata magnifica, rimasta nel mio cuore e in quello di tifosi e compagni di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli: «La Juventus del ’96 era imbattibile. Non ci avrebbero vinti nemmeno l’Impero Romano o Giulio Cesare»

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Ravanelli ed il guanto di Aldair (Juventus-Roma 1994-95).

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