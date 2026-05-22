Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 maggio

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, venerdì 22 maggio. La rassegna stampa si concentra sulle notizie più rilevanti relative alla Juventus, con esposizioni di articoli, titoli e approfondimenti pubblicati sui giornali sportivi nazionali. La giornata si apre con analisi e commenti sulle ultime vicende legate alla squadra, senza includere opinioni o interpretazioni personali. La selezione delle notizie offre un quadro delle principali tematiche trattate dai media sportivi oggi.

Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve: quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo Miretti via dalla Juventus? Il Como alza il pressing: pro e contro di una possibile partenza in estate Calciomercato Juventus, addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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