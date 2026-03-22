Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 marzo

Oggi, domenica 22 marzo, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla rassegna stampa della Juventus. Le prime pagine presentano articoli e fotogallery che analizzano le ultime notizie riguardanti la squadra, con particolare attenzione alle partite recenti, alle decisioni della società e alle dichiarazioni dei protagonisti. La copertura si concentra sugli eventi più rilevanti della settimana.

Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Juve Milan Primavera 1-1: secondo pareggio consecutivo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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