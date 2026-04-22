Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 aprile

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 22 aprile. La rassegna stampa dedicata alla Juventus raccoglie le aperture più evidenti sulle ultime novità relative alla squadra, con articoli e titoli che affrontano gli aspetti più discussi e le questioni più rilevanti della giornata. I quotidiani mostrano un quadro vario di notizie, analisi e aggiornamenti sul club e le sue vicende recenti.

Kostic, e se il rinnovo fosse un’occasione? La Juve può ritrovarsi in casa l’alternativa a Cambiaso. I pro del possibile prolungamento Kim Juventus, doccia fredda per la Vecchia Signora? Il difensore centrale non ha dubbi sul suo futuro Balzarini assicura: «Se David dovesse superare la doppia cifra Spalletti potrebbe volergli dare un’altra chance. La società però.» Nico Gonzalez, il futuro dell’argentino si deciderà a breve. La Juve attende l’Atletico Madrid. La posizione del Colchoneros Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 22 aprile Notizie correlate Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 22 febbraio Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 22 marzoDi Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità…» Brambilla post Juventus... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa; ? Le prime pagine dei quotidiani di oggi: rassegna stampa di domenica 19 aprile 2026; Chivu al centro dell'Inter. Juve, idee di mercato - La rassegna stampa del 15 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 aprile: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 22 aprileLa Coppa Italia trova ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, mercoledì 22 aprile 2026, e che vi proponiamo. tuttomercatoweb.com Bomber di lusso per Spalletti, Tuttosport titola: Juve-Lewa, sorpasso al MilanIn occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: Juve-Lewa, sorpasso al Milan. Il riferimento. tuttomercatoweb.com CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA - facebook.com facebook La rassegna stampa di martedì 21 aprile x.com