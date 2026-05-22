Negli ultimi studi pubblicati dall’HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) e coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità si evidenzia un aumento dei rapporti intimi tra i giovani, spesso iniziati in età precoce. Contestualmente, si nota una diffusione crescente di malattie a trasmissione sessuale tra le nuove generazioni. I dati mostrano come queste tendenze siano in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, sollevando questioni riguardo alle pratiche di educazione sessuale e alla consapevolezza tra i giovani.

Prendiamo le mosse dagli ultimi studi pubblicati dall’HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità. I dati riferiti al biennio 2021-2022 certificano un abbassamento del primo approccio al sesso tra i più giovani. Inoltre, nel rapporto Istat 2024 dedicato a “L’interruzione volontaria di gravidanza in un’ottica generazionale” si registra un’età media del primo rapporto sessuale intorno ai 15-16 anni, con circa un quinto dei giovani che matura la prima esperienza ancora prima dei 16 anni; emerge una convergenza di genere, con rapporti sempre più prossimi alla prima mestruazione. Tendono ad... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rapporti sempre più precoci, malattie a trasmissione sessuale sempre più diffuse tra tra i giovani: i dati

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