Negli ultimi anni, i social media hanno portato i giovani a interessarsi sempre di più alla cura della pelle e ai cosmetici dedicati agli uomini. Questa tendenza si riflette in un aumento di ragazzi che iniziano a dedicarsi a pratiche di skincare in età sempre più precoce. Tuttavia, tra le nuove abitudini emergono anche alcuni errori comuni che è importante conoscere e evitare per mantenere una corretta routine di cura personale.

Lo specchio di Narciso oggi sono i social, che stanno spingendo sempre più giovani maschi verso la skincare, con una nuova attenzione alla bellezza della pelle che non è poi da demonizzare. “Siamo di fronte a un vero e proprio cambiamento culturale che ha visto cadere i vecchi tabù. Sempre più uomini si avvicinano alla cosmesi e lo fanno con maggiore consapevolezza, comprendendo l’importanza di mantenere la pelle in salute e di adottare routine adeguate alle proprie esigenze. Ci stiamo allontanando da quel modello di mascolinità che ha ostacolato il rapporto con la skincare, percepita in passato come una pratica legata esclusivamente alla sfera femminile”, spiega a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Skincare e cosmetici per lui: giovani sempre più precoci e 3 errori da evitare

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