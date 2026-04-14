Roma incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivali

Nella notte, un incendio si è sviluppato nel campo rom di via dei Gordiani a Roma, coinvolgendo tre baracche numerate 7, 12 e 13. L’incendio è stato causato da una lite tra famiglie rivali che si è verificata poco prima. Le fiamme hanno causato danni alle strutture, senza segnalare feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime. Cento le persone evacuate. Non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall’auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino.🔗 Leggi su Open.online Roma est riparte dallo sport: Borgata Gordiani rinasce e ridà vita al campo di Quarticciolo dopo un decennio di degrado.Il campo da calcio di Quarticciolo rinasce: Borgata Gordiani si farà carico della riqualificazione dopo un decennio di abbandono Dopo dieci anni di... Ravenna, lite tra famiglie rom degenera nel parcheggio d'un supermercato: alcune persone finiscono in ospedaleIndagato a Ravenna un uomo per minaccia aggravata e porto abusivo di arma per un episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 presso il... Roma, neonata di tre mesi rischia di soffocare nel lettino: ricoverata al Gemelli, è gravissima - facebook.com facebook Lo “Scisma Americano”: Politica, fede e potere nella nuova frattura tra Washington e Roma x.com