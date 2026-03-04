Furti e rapine ai danni di negozi sgominata banda | blitz dei carabinieri in corso e arresti

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Modugno stanno conducendo un’operazione per arrestare diverse persone coinvolte in furti e rapine ai danni di negozi. Sul posto sono in corso controlli e perquisizioni, mentre un’ordinanza di custodia cautelare viene eseguita per alcuni sospettati. La vicenda riguarda azioni criminali che hanno colpito il commercio locale negli ultimi mesi.

Operazione dei militari della Compagnia di Modugno su ordinanza del Tribunale di Bari: indagati per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio con aggravante delle armi Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modugno, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati sarebbero ritenuti responsabili di appartenere a un’associazione a delinquere attiva tra il 2022 e il 2023. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Blitz dei carabinieri, sgominata associazione dedita al traffico di droga: nove arrestiNove arresti eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Macerata, coadiuvati da militari di Ancona, Fermo e Cosenza, dal nucleo cinofili di...

Furti in casa, sgominata banda tra Cesa e San Marcellino: complice si getta dal 1° piano per evitare gli arrestiÈ stata un’operazione complessa e ad alto rischio quella condotta dalla Polizia di Stato nel casertano, dove sono stati eseguiti quattro...

Aggiornamenti e notizie su Furti e rapine ai danni di negozi...

Temi più discussi: Furti e rapine in farmacia. Nel 2024 calano i reati ma Lombardia e Campania restano nel mirino dei malviventi; Il trucco delle targhe alterate e la complice insospettabile. Così la banda colpiva a Roma; Scippi di collanine, furti e rapine tra stazione e supermercati: 26enne nei guai; Furti e rapine in farmacia in calo, ma il rischio resta. Il Rapporto Ossif 2025.

Rapine e furti nei negozi, 10 arrestiTra il 2022 e il 2023 avrebbero assaltato, armi in pugno, le attività commerciali alle porte di Bari. L'operazione dei carabinieri di Modugno ... rainews.it

Furti e rapine a Pozzuoli e Quarto: tre arresti dei carabinieri – NOMI E FOTOPOZZUOLI/QUARTO – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Pozzuoli e della tenenza di Quarto in seguito alle indagini condotte dopo il furto in un’abitazione e due rapine me ... cronacaflegrea.it

- Entrano dalla finestra e devastano casa - Ladri scatenati in Commenda Est a Rovigo. #rovigo #furti #furtiinabitazione facebook

Sono considerati gli autori di cinque furti in negozi di abbigliamento fra Trentino a Alto Adige. Facevano avanti indietro in macchina dall'estero fra un furto e l'altro. x.com