Un episodio di rapina si è verificato in una villa, coinvolgendo un gruppo di persone che si sono introdotte nell’abitazione partendo da Pisa. I malviventi hanno usato metodi particolarmente violenti, tra cui l’uso di getti di acqua fredda per torturare un presente. La moglie del proprietario è stata minacciata con un bisturi. Le indagini indicano che il commando si è mosso con un’auto noleggiata vicino all’aeroporto Galilei, utilizzando schede telefoniche intestate a prestanome stranieri e un basista nel Vicentino.

PISA Un commando partito da Pisa, con un’auto noleggiata vicino all’aeroporto Galilei, schede telefoniche intestate a prestanome stranieri e un basista nel Vicentino. Poi la rapina choc, in stile "Arancia Meccanica", compiuta nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2025 a Malo, nel vicentino, con una coppia legata ai polsi e alle caviglie mentre venivano svuotate le casseforti della villa. Infine, il collegamento investigativo con il caso dei coniugi trovati morti e mummificati a Verona. È quanto emerso dall’indagine dei carabinieri di Vicenza e Schio che ha portato ieri alle prime luci dell’alba a quattro arresti. L’inchiesta ha coinvolto tre uomini residenti tra il campo rom di via dell’Idrovora a Coltano e il podere Cincinnati a Pontedera, oltre a un quarto uomo residente a Torrebelvicino, ritenuto dagli investigatori il basista del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in villa da Arancia Meccanica. Torturato con getti di acqua fredda. La moglie minacciata con il bisturi

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