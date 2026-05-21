Nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2025, due coniugi sono stati vittime di una rapina in villa a Malo, in provincia di Vicenza. Durante l’assalto, i malviventi hanno usato metodi violenti, tra cui l’uso di acqua fredda per torturare uno dei due e una minaccia con un bisturi nei confronti della moglie. Un’indagine complessa ha portato all’arresto dei presunti responsabili, che sono ritenuti coinvolti in questa rapina che ha suscitato grande attenzione.

Pisa, 21 maggio 2026 – Una complessa indagine ha permesso di arrestare i presunti responsabili della violenta rapina in abitazione consumata la notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 ai danni di due coniugi a Malo (Vicenza). Il gip di Vicenza, Matteo Mantovani, su richiesta del sostituto procuratore Hans Roderich Blattner che ha coordinato le indagini, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di concorso in rapina pluriaggravata e furto. L'operazione è scattata alle prime ore di oggi tra Torrebelvicino (Vicenza), Pontedera e Pisa. Sono stati impegnati oltre cento carabinieri dei comandi provinciali di Vicenza e Pisa, supportati da due squadre delle aliquote di primo intervento, dalle squadre operative di supporto e da unità cinofile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in villa da Arancia Meccanica. Torturato con l’acqua fredda, la moglie minacciata con un bisturi

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