Un ex senatore è stato vittima di un'aggressione a Vicenza, dove quattro persone lo hanno colpito alle spalle, colpendolo con pugni. Durante l'aggressione, gli sono stati sequestrati oggetti e una pistola gli è stata puntata in faccia. La vittima era accompagnata dalla moglie e dalle figlie al momento dell'incidente. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio e sull'identità degli aggressori.

«Quattro persone mi aggrediscono alle spalle, mi riempiono di pugni e poi caricano la pistola e me la puntano in mezzo agli occhi. E mi dicono di andare ad aprire l’abitazione. E lì un padre pensa: ‘Cosa potrà succedere se apro la porta?’. Ho dovuto aprirla, ci hanno svaligiati». È il drammatico racconto dell’ex senatore della Lega e imprenditore Alberto Filippi che nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile è rimasto insieme alla famiglia in balia di una banda di malviventi per circa un’ora nella sua villa. “I rapinatori non erano italiani”. «Mia moglie – racconta al Giornale di Vicenza – è stata calma, con le bambine. Sono state sequestrate un’ora in camera da letto, sorvegliate a vista.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arancia meccanica a Vicenza: l’ex senatore Filippi picchiato e sequestrato con moglie e figlie

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