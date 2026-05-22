Rand Corporation e gli Usa in America Latina | fermare Russia e Cina ma soprattutto proteggere il dollaro

Recentemente, la RAND Corporation ha diffuso un rapporto intitolato Force Multipliers, in cui analizza le strategie degli Stati Uniti in America Latina. Il documento evidenzia come l’obiettivo principale sia contrastare le influenze di Russia e Cina nella regione. Al centro delle analisi ci sono anche le misure adottate per tutelare la posizione del dollaro come moneta di riferimento e strumento di potere economico. Il rapporto si focalizza su azioni e approcci adottati per rafforzare la presenza statunitense nella zona.

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La RAND Corporation ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo rapporto, denominato Force Multipliers in the Americas, che racchiude al suo interno una serie di strategie volte a rafforzare l’influenza degli Stati Uniti nel continente latino americano, incluso il ricorso all’utilizzo e assistenza delle forze di sicurezza (SFA), come la National Guard State Partnership Program o l’ Army Security Cooperation Group—South. Prima di proseguire è il caso di spendere due parole sulla Rand Corporation. Parliamo di uno dei più importanti centri di ricerca degli USA, fondato nel 1946 col sostegno finanziario del Dipartimento della Difesa; dispone anche di una diramazione nel Vecchio Continente, dove nel 1992 è stata costituita la Rand Europe. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Rand Corporation e gli Usa in America Latina: fermare Russia e Cina ma soprattutto proteggere il dollaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marc Miller is leading creative industries in a new trade mission with Mexico Sullo stesso argomento Perché gli Stati Uniti vogliono rafforzare il dollaro in America LatinaNella sottomissione dell’Emisfero Occidentale al volere e al potere di Donald Trump, e in futuro di chi comanderà gli Stati Uniti, si cela anche il... Il Nicaragua sandinista è il vero avanposto della Russia nell’America LatinaLa settimana scorsa Nicaragua e Federazione Russa hanno ratificato un accordo di cooperazione militare firmato a Mosca nel settembre 2025. Come immagino che Rand appaia durante la serie reddit Il #dollaro si indebolisce con l’ #EurUsd vicino a 1,18, poi recupera sul no #USA alla proposta iraniana. Deboli #CAD e #petrolio; forti #NOK ed emergenti, con rand, #peso messicano e #real brasiliano in evidenza. urly.it/31fqst #MpsNews #MarketNews #Wee x.com