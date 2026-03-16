Gli Stati Uniti stanno spingendo per rafforzare l'uso del dollaro in America Latina, con l’obiettivo di consolidare la loro influenza economica nella regione. Questo processo include iniziative di dollarizzazione nei paesi dell’America Latina, considerando le mosse di amministrazioni passate e future. La strategia coinvolge anche vari attori politici e istituzionali che operano per aumentare la dipendenza dall’economia statunitense.

Nella sottomissione dell’Emisfero Occidentale al volere e al potere di Donald Trump, e in futuro di chi comanderà gli Stati Uniti, si cela anche il progetto della dollarizzazione nei paesi delle Americhe. Il progressivo uso del dollaro nella vita di questi paesi suggellerebbe la loro dipendenza e la loro sudditanza alle politiche di Washington. Si andrebbe ben oltre l’utilizzo del dollaro come moneta di riserva, che in questo ruolo è ancora dominante a livello mondiale, e ovviamente come strumento primario nei pagamenti internazionali. L’intento è chiaro. Basta leggere il testo del National Security Strategy 2025 dedicato al controllo statunitense, totale e indiscusso, dell’Emisfero Occidentale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché gli Stati Uniti vogliono rafforzare il dollaro in America Latina

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