Rami Malek ha dichiarato che spera il suo Oscar abbia trasmesso un messaggio di speranza e di comprensione riguardo all’esperienza degli immigrati. Attualmente, l’attore è protagonista nel film The Man I Love, in concorso al Festival di Cannes, dove interpreta Jimmy George, un performer che si confronta con le conseguenze di una malattia. La sua interpretazione e le sue parole sono state oggetto di attenzione durante l’evento, sottolineando il suo coinvolgimento nel ruolo e nel messaggio che desidera comunicare.

La storia di The Man I Love con Rami Malek in concorso al festival di Cannes The Man I Love è l’opera scritta e diretta da Ira Sachs in cui Malek veste i panni e la malattia del talentoso Jimmy George, una star nei circuiti teatrali della Grande Mela, in una città in cui negli anni Ottanta inizia a serpeggiare un male che colpirà l’uomo e in particolare altri membri della comunità Lgbtq+. Lo spettro dell’HIV non è mai predominante nel film, bensì suggerito mentre si parla di Jimmy e della sua condizione, che andrà gradualmente a peggiorare nel mezzo delle prove per uno dei suoi prossimi lavori dal vivo, per cui Rami Malek si è rimesso un’altra volta in gioco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rami Malek: «Spero che il mio Oscar abbia dato speranza e che possa far capire cosa significhi essere un immigrato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.

Sullo stesso argomento

Che cosa ci fanno Rita Pavone e Patty Pravo nel film The Man I Love con Rami MalekSi respira un po’ d’Italia in The Man I Love, il film di Ira Sachs in concorso a Cannes 2026, interpretato dal premio Oscar Rami Malek (The Bohemian...

Rami Malek vuole il premio per il miglior attore e un film francese che sembra The OfficeNella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut The Man I Love, il secondo...

Buon compleanno Rami Malek. Sei uno degli attori più straordinari con cui abbia mai collaborato. Collaboriamo di nuovo presto Grazie. reddit

Rami Malek a Cannes 2026 con The Man I Love You: Freddie Mercury mi ha insegnato a non avere paura: mai!Il Premio Oscar Rami Malek, per The Man I Love, è il grande rivale di Javier Bardem: a chi andrà il premio di Miglior attore di Cannes 2026? style.corriere.it

Rami Malek: L’amore ai tempi dell’Aids. Un inno alla voglia di vivereL'attore in concorso nei panni di Jimmy George, un artista gay in The Man I Love di Ira Saches. L’Oscar? Ne sono ancora fiero. Per tutti gli immigrati ... corriere.it