Rami Malek | Spero che il mio Oscar abbia dato speranza e che possa far capire cosa significhi essere un immigrato
Rami Malek ha dichiarato che spera il suo Oscar abbia trasmesso un messaggio di speranza e di comprensione riguardo all’esperienza degli immigrati. Attualmente, l’attore è protagonista nel film The Man I Love, in concorso al Festival di Cannes, dove interpreta Jimmy George, un performer che si confronta con le conseguenze di una malattia. La sua interpretazione e le sue parole sono state oggetto di attenzione durante l’evento, sottolineando il suo coinvolgimento nel ruolo e nel messaggio che desidera comunicare.
La storia di The Man I Love con Rami Malek in concorso al festival di Cannes The Man I Love è l’opera scritta e diretta da Ira Sachs in cui Malek veste i panni e la malattia del talentoso Jimmy George, una star nei circuiti teatrali della Grande Mela, in una città in cui negli anni Ottanta inizia a serpeggiare un male che colpirà l’uomo e in particolare altri membri della comunità Lgbtq+. Lo spettro dell’HIV non è mai predominante nel film, bensì suggerito mentre si parla di Jimmy e della sua condizione, che andrà gradualmente a peggiorare nel mezzo delle prove per uno dei suoi prossimi lavori dal vivo, per cui Rami Malek si è rimesso un’altra volta in gioco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.
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