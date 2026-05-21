Nella stessa giornata si sono svolti due eventi che coinvolgono film e premi nel settore cinematografico. Rami Malek ha annunciato di voler ricevere il riconoscimento come miglior attore, mentre un film francese, che ricorda la serie televisiva britannica The Office, ha attirato l’attenzione. Contestualmente, sono stati presentati due film in corsa per la Palma come miglior film, tra cui “The Man...”, che compete per il riconoscimento principale. La giornata si è caratterizzata per la presenza di diverse produzioni candidate a premi importanti.

Nella stessa giornata sono passati due film che ambiscono alla Palma per il miglior attore, The Man I Love e Notre Salut The Man I Love, il secondo film americano in concorso, è tutto pensato intorno a Rami Malek, che interpreta un personaggio non troppo diverso da Freddie Mercury. Mentre qualcosa di ben più originale lo si è visto in Notre Salut, film in costume francese che racconta la Francia di Vichy, con lo stile di The Office. Cosa può fare un regista che ha dato già tutto per non sentirsi in pensione? Un film come Amarga Navidad Quanto costa, cosa si può vedere e come si fa a venire al festival (non fatevi illusioni) e poi Paper Tiger di James Gray 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Rami Malek vuole il premio per il miglior attore e un film francese che sembra The Office

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