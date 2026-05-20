Che cosa ci fanno Rita Pavone e Patty Pravo nel film The Man I Love con Rami Malek

Nel film The Man I Love, in concorso a Cannes 2026, appaiono Rita Pavone e Patty Pravo. La pellicola è diretta da Ira Sachs e vede nel cast Rami Malek, Rebecca Hall, Tom Sturridge ed Ebon Moss-Bachrach. La presenza delle due cantanti italiane si inserisce in un contesto che richiama l’Italia, anche attraverso alcuni dettagli e atmosfere. La pellicola si sviluppa con una narrazione che coinvolge diversi personaggi e ambientazioni.

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Si respira un po’ d’Italia in The Man I Love, il film di Ira Sachs in concorso a Cannes 2026, interpretato dal premio Oscar Rami Malek ( The Bohemian Rhapsody ), Rebecca Hall, Tom Sturridge ed Ebon Moss-Bachrach. Il regista americano ambienta il suo film nella New York di fine anni ’80 dove vive Jimmy George ( Malek ), un artista che cerca di distrarsi dalla malattia inseguendo un nuovo ruolo, abbracciando la sua comunità creativa e un amore passionale. Jimmy, fragile performer gay, è sospeso tra la malattia e la morte. L’amore, il desiderio e l’arte diventano la sua forza vitale. In questo viaggio alla ricerca di un sostegno a cui aggrapparsi, Jimmy, tra una prova teatrale e l’altra, si affida alla vitalità di Rita Pavone, che osserva in tv quando si esibisce all’Ed Sullivan Show nel 1964 con la canzone Remember Me. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Che cosa ci fanno Rita Pavone e Patty Pravo nel film The Man I Love con Rami Malek ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 15 minuti fa: Rita Pavone è stata ricoverata in ospedale; suo figlio è in lutto e in lacrime! Sullo stesso argomento Che Tempo Che Fa, da Sanremo Patty Pravo e ArisaFabio Fazio torna questa sera, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove, in compagnia... Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 marzo: Patty Pravo e Arisa super ospiti di FazioNuovo imperdibile appuntamento domenica 8 marzo su Nove con Che Tempo che Fa, una delle trasmissioni più seguite e apprezzate della tv italiana. Sanremo, Rita Pavone: io sovranista? Manco so cosa vuol direSanremo, 6 feb. (askanews) – Rita Pavone è tornata sul palco dell’Ariston dopo quasi mezzo secolo. Racconta così la sua canzone Niente (Resilienza 74) e la sua visione del Festival. E’ un messaggio ... affaritaliani.it