Raid ucraini su Rosneft | droni colpiscono la raffineria di Syzran

Nella giornata di ieri, droni hanno attaccato una raffineria di petrolio situata a Syzran, nel territorio di un grande paese. L’attacco ha coinvolto veicoli aerei senza pilota che sono riusciti a superare oltre 800 chilometri di confine per colpire l’obiettivo. La raffineria è di proprietà di un importante gruppo energetico nazionale. Questa operazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due nazioni, con il governo di Kiev che ha dichiarato di aver condotto l’attacco senza specificare i responsabili.

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