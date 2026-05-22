Raid ucraini su Rosneft | droni colpiscono la raffineria di Syzran
Nella giornata di ieri, droni hanno attaccato una raffineria di petrolio situata a Syzran, nel territorio di un grande paese. L’attacco ha coinvolto veicoli aerei senza pilota che sono riusciti a superare oltre 800 chilometri di confine per colpire l’obiettivo. La raffineria è di proprietà di un importante gruppo energetico nazionale. Questa operazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due nazioni, con il governo di Kiev che ha dichiarato di aver condotto l’attacco senza specificare i responsabili.
? Punti chiave Come hanno fatto i droni a superare 800 chilometri di confine?. Perché Zelensky ha scelto proprio questa raffineria strategica di Rosneft?. Quali danni economici subirà il Cremlino dopo questo nuovo raid?. Come cambierà la sicurezza interna russa dopo questi attacchi distanti?.? In Breve Due vittime registrate nella regione di Samara secondo il governatore Vyacheslav Fedorishchev.. Raid effettuato a oltre 800 chilometri dal confine ucraino nella zona di Syzran.. Obiettivo maggio colpire depositi e infrastrutture energetiche per ridurre entrate petrolifere russe.. Droni operativi raggiungono distanze superiori ai 1.500 chilometri nel territorio russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta
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