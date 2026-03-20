Mojtaba Khamenei | Negare sicurezza ai nemici in patria e all’estero Nuovi raid Idf su Teheran Droni su raffineria di petrolio in Kuwait

Mojtaba Khamenei ha affermato che è necessario negare sicurezza ai nemici sia all’interno che all’esterno del paese. Recentemente sono stati condotti nuovi raid dell’IDF su obiettivi a Teheran, mentre droni sono stati inviati su una raffineria di petrolio in Kuwait. Questi eventi si sono verificati in un contesto di crescente tensione nella regione.

“Dobbiamo negare la sicurezza ai nostri nemici, sia in patria che all’estero”. Lo ha sottolineato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio al presidente Masoud Pezeshkian. Khamenei ha inoltre chiesto – riportano i media locali- che “l’assassinio del ministro dell’Intelligence sia compensato da un impegno raddoppiato da parte di funzionari” del regime di Teheran. Teheran sta ancora producendo missili. Lo ha detto il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, smentendo l’affermazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui l’Iran non sarebbe più in grado di produrne. “Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mojtaba Khamenei: “Negare sicurezza ai nemici, in patria e all’estero”. Nuovi raid Idf su Teheran. Droni su raffineria di petrolio in Kuwait Articoli correlati Leggi anche: Iran, droni su una raffineria di petrolio in Kuwait. Israele: “Nuova ondata di attacchi su Teheran” Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "40 comandanti dei pasdaran eliminati in un minuto" Tutto quello che riguarda Mojtaba Khamenei Temi più discussi: Chi ha scritto il primo messaggio di Mojtaba Khamenei? Dubbi sull'autore del discorso per fonte iraniana riformista; Iran, la lista di Netanyahu e la caccia a Mojtaba Khamenei: Elimineremo tutti; Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? No comment del Cremlino; Ferito il nuovo capo dell'Iran Mojtaba Khamenei? Il Pentagono: Non possiamo commentare. Mojtaba Khamenei ferito e nascosto a Mosca: il mistero sulla salute della nuova Guida suprema iraniana. Ucciso capo sicurezzaSi infittisce il mistero attorno a Mojtaba Khamenei , la nuova Guida suprema dell'Iran , ferito nell’attacco del 28 febbraio che ha ucciso il ... notizie.tiscali.it Khamenei non voleva il figlio come Ayatollah | Report 007 choc: riteneva Mojtaba inadeguato per guida IranReport 007 USA sui rapporti tra padre e figlio Khamenei: il disprezzo, il ruolo dell'Ayatollah e chi comanda davvero oggi in Iran ... ilsussidiario.net La nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei e il suo messaggio di condoglianze per l’uccisione di Ali Larijani: «Versare questo sangue ai piedi dell’albero del sistema islamico non fa che rafforzarlo» Segui tutti gli aggiornamenti in diretta - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha respinto le proposte di riduzione delle tensioni o di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, presentate a Teheran da due Paesi intermediari. "Non è il momento giusto per lapace", ha c x.com