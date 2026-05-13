In vista delle regate preliminari dell’America’s Cup a Cagliari dal 22 al 24 maggio, le autorità neozelandesi hanno annunciato gli equipaggi che parteciperanno alla manifestazione. L’evento si avvicina e si attende la competizione tra le varie imbarcazioni in questa fase di qualificazione. La regata rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la fase finale della celebre competizione velica.

Prosegue il conto alla rovescia in vista delle prime regate preliminari verso la prossima America’s Cup, che si terranno a Cagliari dal 22 al 24 maggio. A meno di dieci giorni dall’evento, Emirates Team New Zealand ha annunciato ufficialmente la composizione dei due equipaggi che saranno a bordo degli AC40 nel corso della competizione in Sardegna. L’AC40 Senior del sodalizio neozelandese avrà al timone l’esperto skipper australiano Nathan Outteridge con al suo fianco il giovane kiwi Seb Menzies, che verranno supportati dai trimmer Andy Maloney e Iain Jensen. New Zealand competerà anche con un secondo AC40 (imbarcazione One Design, uguale per tutti i team) dedicato al progetto giovanile e femminile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, New Zealand svela i suoi equipaggi per le regate preliminari di Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

America’s Cup verso il debutto a Cagliari, poi le regate preliminari a Napoli. Ma c’è lo slittamento…La prossima edizione della America’s Cup si disputerà durante l’estate 2027 nelle acque di Napoli: la competizione sportiva più antica del mondo...

Leggi anche: America’s Cup a Bagnoli, le sigle ambientaliste al capo di New Zealand: “Salviamo il Golfo di Napoli”

Temi più discussi: America's Cup: arrivano a Cagliari New Zealand e Alinghi; America’s Cup, in autunno la regata preliminare 2026 di Napoli; Smith sostiene Emirates team New Zealand alla Louis Vuitton 38ª America’s cup; America's Cup a Napoli, l’Australia pronta a gareggiare: Vogliamo il trofeo.

America's Cup: arrivano a Cagliari New Zealand e Alinghi. In città alberghi pieni e maxi yacht x.com

Immagina un Club World Cup ma per il judo! (fantasy) reddit

Coppa America: New Zealand batte ancora Ineos e va sul 3-0Si è aperta con un'altra vittoria di New Zealand la seconda giornata della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona, con la barca neozelandese che si è portata sul 3-0 su Ineos Britannia. (AN ... ansa.it

New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari esatti gara-1 e 2, programma, tv, streamingOggi sabato 12 ottobre (a partire dalle ore 14.10) incomincia la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia scenderanno in acqua a Barcellona per iniziare l’appassionante serie al meglio delle ... oasport.it