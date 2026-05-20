Come funzionano le regate preliminari di America’s Cup a Cagliari? Regolamento e barche utilizzate
Le acque del Golfo degli Angeli a Cagliari sono pronte ad accogliere le prime regate preliminari dell’America’s Cup. Le competizioni si svolgeranno secondo un regolamento che stabilisce le procedure di partenza e le modalità di gara. Le barche impiegate sono imbarcazioni di alta tecnologia, progettate appositamente per questa manifestazione, e vengono utilizzate esclusivamente durante le fasi di qualificazione. Le regate si svolgeranno nel rispetto delle norme stabilite, con un calendario definito e condizioni meteo monitorate attentamente.
Le splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari ospiteranno le prime regate preliminari della America’s Cup: la competizione sportiva più antica del mondo si disputerà nell’estate del 2027 a Napoli, ma ci si avvicinerà al grande evento con una serie di appuntamenti che serviranno a scaldare i motori, a permettere alle formazioni di effettuare dei test e di migliorare l’intesa tra gli atleti, ma anche a spezzare il silenzio agonistico e a mettere il grande pubblico nelle condizioni di farsi venire l’acquolina in bocca. L’atto di apertura si consumerà nel weekend del 22-24 maggio, ma come funzionerà la kermesse? Quali saranno le squadre... 🔗 Leggi su Oasport.it
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