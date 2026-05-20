Come funzionano le regate preliminari di America’s Cup a Cagliari? Regolamento e barche utilizzate

Le acque del Golfo degli Angeli a Cagliari sono pronte ad accogliere le prime regate preliminari dell’America’s Cup. Le competizioni si svolgeranno secondo un regolamento che stabilisce le procedure di partenza e le modalità di gara. Le barche impiegate sono imbarcazioni di alta tecnologia, progettate appositamente per questa manifestazione, e vengono utilizzate esclusivamente durante le fasi di qualificazione. Le regate si svolgeranno nel rispetto delle norme stabilite, con un calendario definito e condizioni meteo monitorate attentamente.

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