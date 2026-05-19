C’è interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma per la valorizzazione culturale | così il ministro della Cultura Alessandro Giuli
Il ministro della Cultura ha dichiarato che ci sono manifestazioni di interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di valorizzare questi luoghi a livello culturale. Recentemente, dopo vari appelli di un famoso showman, si è registrato un cambiamento nella trattativa riguardante la vendita del Teatro delle Vittorie, che fino a ora era gestita dalla Rai. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti interessati o sui tempi delle eventuali operazioni.
Dopo i numerosi appelli di Fiorello sembra che la situazione sulla vendita da parte della Rai del Teatro delle Vittorie sia ad un punto si volta. Ma non solo per il teatro romano. Il Ministero della Cultura comunica “il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Nell’ambito delle attività istituzionali e in occasione della visita alla Biennale di Venezia, il 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro della Cultura Alessandro Giuli presso la sede di Palazzo Labia”. Lo comunica il Mic in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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