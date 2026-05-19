C’è interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma per la valorizzazione culturale | così il ministro della Cultura Alessandro Giuli

Il ministro della Cultura ha dichiarato che ci sono manifestazioni di interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di valorizzare questi luoghi a livello culturale. Recentemente, dopo vari appelli di un famoso showman, si è registrato un cambiamento nella trattativa riguardante la vendita del Teatro delle Vittorie, che fino a ora era gestita dalla Rai. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti interessati o sui tempi delle eventuali operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui