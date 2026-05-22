Rai Pd e M5S contro l’ad Rossi | nuova polemica su Report
Una nuova polemica si è accesa tra l’azienda radiotelevisiva pubblica e alcuni partiti politici riguardo alla trasmissione Report. Durante una recente dichiarazione, un rappresentante della Rai ha affermato che il giornalismo d’inchiesta si sta trasformando in giornalismo di teorema, definendolo un rischio per la democrazia. La discussione riguarda anche il ruolo dell’azienda nel controllare il contenuto delle inchieste e il rapporto con il governo e le forze politiche. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.
“’ Il giornalismo d’inchiesta si trasforma in giornalismo di teorema e il giornalismo di teorema diventa un rischio cancerogeno per la democrazia, e la Rai non può perseguirlo’. Queste parole sono state pronunciate dall’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, nei confronti di uno dei programmi simbolo del giornalismo d’inchiesta del servizio pubblico, Report Rai Tre. È sempre la solita storia: il giornalismo d’inchiesta viene equiparato, dalla destra, al ‘giornalismo di teorema’”. Così, in una nota, Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd. “Per loro il giornalismo dovrebbe essere una somma neutra di notizie, di virgolettati, di fonti ufficiali che non disturbino il manovratore – aggiunge -. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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