Rai Pd e M5S contro l’ad Rossi | nuova polemica su Report

Una nuova polemica si è accesa tra l’azienda radiotelevisiva pubblica e alcuni partiti politici riguardo alla trasmissione Report. Durante una recente dichiarazione, un rappresentante della Rai ha affermato che il giornalismo d’inchiesta si sta trasformando in giornalismo di teorema, definendolo un rischio per la democrazia. La discussione riguarda anche il ruolo dell’azienda nel controllare il contenuto delle inchieste e il rapporto con il governo e le forze politiche. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

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