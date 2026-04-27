Catania polemica su consigliere FdI Giovanni Magni | PD e M5S chiedono dimissioni

A Catania si apre una discussione pubblica su un consigliere di Fratelli d’Italia, Giovanni Magni, coinvolto in un episodio legato a un video. Il Partito Democratico e i Movimento 5 Stelle hanno richiesto le sue dimissioni, sollevando reazioni politiche e sociali. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, con diverse parti che esprimono pareri e posizioni sulla questione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso del video e le reazioni politiche. Scoppia la polemica a Catania dopo la diffusione di un video che mostrerebbe il consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia, in mezzo a un gruppo di tifosi mentre vengono intonati cori offensivi contro la polizia. Secondo quanto riportato in una nota congiunta dei gruppi consiliari di PD e M5S a Palazzo degli Elefanti, l’atteggiamento del consigliere apparirebbe tutt’altro che estraneo al contesto, sollevando interrogativi sulla sua condotta pubblica. “Serve una presa di posizione immediata”. Nel comunicato, le opposizioni sottolineano come un rappresentante istituzionale abbia il dovere di tutelare il prestigio dell’ente che rappresenta in ogni momento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, polemica su consigliere FdI Giovanni Magni: PD e M5S chiedono dimissioni Notizie correlate Pd e M5S chiedono le dimissioni del consigliere comunale Giovanni Magni"Quanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, partito... Leggi anche: Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico Aggiornamenti e contenuti dedicati Pd e M5S chiedono le dimissioni del consigliere comunale Giovanni MagniLa nota congiunta dopo il video in cui il consigliere di maggioranza è ripreso in mezzo ad un gruppo di tifosi che intonano cori contro la polizia ... cataniatoday.it M5s e Pd: Le dimissioni del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia, sono un atto dovutocomunicato stampa Quanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, partito del sindaco Trantino e principale f ... ienesiciliane.it