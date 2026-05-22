Ragusa | l’infermiere legale forense tra sistema delle cure e diritto

A Ragusa, un infermiere legale forense si occupa di integrare il sistema delle cure con aspetti legali. Tra le questioni principali, si analizza come il personale sanitario possa ridurre i contenziosi in reparto e quali rischi comporti la digitalizzazione dei dati. La gestione corretta delle informazioni e la conoscenza delle norme legali sono fondamentali per prevenire controversie e tutelare sia i pazienti che i professionisti.

? Domande chiave Come può l'infermiere prevenire i contenziosi legali in reparto?. Quali rischi corre il professionista sanitario con la digitalizzazione dei dati?. Perché la documentazione clinica è diventata un elemento di difesa legale?. Chi protegge la salute del paziente tra protocolli medici e leggi?.? In Breve Sabato 23 maggio presso la sala conferenze Avis di via Vittorio Emanuele Orlando.. Interventi tecnici di Antonino Francone, Federica Stanco, Rocco Riccardo Di Salvo, Alessandro Cuppuleri e Mara Pavan.. Sessione inaugurale moderata da Gaetano Monsù su responsabilità sanitaria, privacy e cybersecurity.. Focus su consenso informato e mediazione obbligatoria per la sicurezza del paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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