Tumore al seno | nuove cure e il diritto alla scelta delle pazienti

Venerdì 17 aprile 2026, presso l’auditorium di Palazzo Silone, si è tenuto un incontro organizzato dall’associazione Salute Donna dedicato alle nuove terapie per il tumore al seno e al diritto delle pazienti di scegliere i percorsi di cura. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore sanitario, che hanno discusso delle innovazioni nel trattamento e delle questioni legate alla libertà di scelta delle donne affette da questa patologia.

L’auditorium di Palazzo Silone ha ospitato, nella giornata di venerdì 17 aprile 2026, un importante momento di confronto scientifico e sociale organizzato dall’associazione Salute Donna. L’incontro si è concentrato sulla necessità di una prevenzione integrale contro il tumore al seno, con un specifico sulle nuove frontiere della gestione delle recidive e sull’importanza di un approccio terapeutico multidisciplinare per le pazienti. La nuova dimensione della cronicità e il diritto alla scelta. Il dibattito aperto presso la sede aquilana ha messo in luce come la medicina moderna stia trasformando radicalmente la percezione della malattia. Anna...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al seno: nuove cure e il diritto alla scelta delle pazienti Notizie correlate Tumore al seno, per le pazienti un ciclo di incontri assistiti con i cavalliL’Eaa è un intervento educativo che valorizza i benefici rapporto uomo-animale per il miglioramento della qualità della vita e del benessere... Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tumore al seno: arriva una nuova strategia per fermarlo; Tumore al seno, ricerca italiana scopre un nuovo freno molecolare; Nuove evidenze sui geni BRCA, le mutazioni si distribuiscono diversamente tra i tumori del seno; Tumore al seno, scoperta una nuova 'arma' per contrastare la progressione. Tumore al seno: arriva una nuova strategia per fermarloUna proteina interruttore apre nuove prospettive per terapie mirate contro le forme più aggressive di tumore al seno ... milanotoday.it Tumori al seno, dall’Istituto Europeo di Oncologia nuove frontiere per i test genetici: lo studioDalla ricerca emerge la necessità di espandere gli attuali criteri per sottoporre le donne ai test al fine di ampliare le possibilità di prevenzione per pazienti e famigliari ... ilgiorno.it Per settimane il suo cane ha continuato a premere il muso sempre nello stesso punto dell’addome, un gesto insolito che ha spinto Barbara a sottoporsi a controlli. Da quel segnale ripetuto è arrivata la diagnosi di tumore al pancreas, tra intuizione e ciò che il fi - facebook.com facebook Uno studio clinico guidato dalla Northwestern University mostra che l’aggiunta di una nuova molecola alla chemioterapia standard può raddoppiare la probabilità di essere vivi a un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas, una delle neoplasie più aggressiv x.com