Una targa dedicata al preside invita i ragazzi a mantenere viva la curiosità, mentre un insegnante ha citato un famoso scrittore, ricordando come la lettura possa offrire esperienze diverse e una connessione con il passato. L’evento si è svolto nella città di Perugia, dove si sono riuniti studenti e docenti per condividere un momento di riflessione sul valore della cultura e dello studio. La cerimonia ha coinvolto anche un intervento sulla figura di uno scrittore e pensatore, noto per le sue idee sulla lettura.

PERUGIA - "Umberto Eco considerava la lettura un mezzo per vivere migliaia di vite oltre la propria e per connettersi con secoli di storia". Lo ha ricordato l’assessore comunale allo sport Pierluigi Vossi, nostro amico e supporter. L’assessore ha poi aggiunto: "La mia fortuna è stata una prof severissima che al Liceo mi obbligò a comperare tanti libri. Pensate: io volevo fare il calciatore. Poi sono diventato avvocato. Grazie a quei docenti ho consolidato il mio percorso e ho coltivato uno spirito critico e tanta curiosità che mi ha molto aiutato. Ricordatelo sempre: la curiosità vi salverà". L’assessore regionale all’ istruzione Fabio Barcaioli ha invece focalizzato l’attenzione sul ruolo dei giornalisti e su quello dell’ informazione, soprattutto alla luce di uno scenario mondiale dilaniato dai conflitti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ragazzi, siate sempre curiosi". Targa al preside. Fabio Gallina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Studio e futuro: "Siate curiosi e sperimentate"Pensionato da due anni Gabriele Besana, di Besana Brianza, ha lavorato per 25 anni alla Tecnorobot Srl di Sulbiate, un’azienda di tecnologia...

La lezione del premio Pulitzer: "Siate curiosi e informati"Grazie alla vittoria del nostro istituto ad un Concorso nazionale a Firenze, abbiamo beneficiato di una masterclass d’eccezione con il giornalista...