Studio e futuro | Siate curiosi e sperimentate

Gabriele Besana, pensionato da due anni e originario di Besana Brianza, ha trascorso 25 anni presso un’azienda specializzata in tecnologia informatica e robotica, dove si occupava di progettazione meccanica. La sua esperienza si è concentrata nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore. Ora, con il pensionamento alle spalle, ha deciso di condividere il suo punto di vista sul valore della curiosità e della sperimentazione per affrontare il futuro.

Pensionato da due anni Gabriele Besana, di Besana Brianza, ha lavorato per 25 anni alla Tecnorobot Srl di Sulbiate, un’azienda di tecnologia informatica e robotica, occupandosi di progettazione meccanica. Negli ultimi mesi l’azienda lo ha proposto come candidato Maestro del lavoro. "Oggi è importante per i giovani guardare alle aziende tecnologicamente avanzate. Il connubio tra Maestri del lavoro e aziende apre l’accesso alle realtà aziendali per capire qual è la direzione del futuro. Per questo i Maestri del lavoro organizzano per i ragazzi delle scuole superiori visite e seminari presso la Tecnorobot. Mi sto avvicinando proprio ora all’associazione, per cui valuterò cammin facendo le eventuali proposte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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