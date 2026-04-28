La lezione del premio Pulitzer | Siate curiosi e informati

Recentemente, il nostro istituto ha partecipato a un concorso nazionale a Firenze, ottenendo un riconoscimento importante. In occasione di questa vittoria, abbiamo avuto l’opportunità di seguire una masterclass condotta dal giornalista Joe Kahn, che ha vinto due Premi Pulitzer ed è attualmente direttore esecutivo del New York Times. Durante l’incontro, Kahn ha condiviso alcune riflessioni sulla professione del giornalista.

Grazie alla vittoria del nostro istituto ad un Concorso nazionale a Firenze, abbiamo beneficiato di una masterclass d’eccezione con il giornalista Joe Kahn, vincitore di due Premi Pulitzer ed Executive editor del New York Times. Da qui nasce un’intervista unica, scritta da noi della 2ªC, che racconta, non solo gli ingredienti base per diventare “chef” del giornalismo partendo dai banchi di scuola, ma anche il valore del giornalismo oggi e la passione per la lingua inglese come ponte tra culture, che la nostra scuola coltiva da anni. Kahn, come è nata la sua passione per il giornalismo? "Al liceo, col giornalino scolastico. Usciva una volta al mese, gestito dai professori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione del premio Pulitzer: "Siate curiosi e informati" Notizie correlate L’OLIMPO LETTERARIO: Premio PulitzerDopo aver esplorato insieme, nella guida ai grandi premi letterari della rubrica L’Olimpo Letterario, i riconoscimenti che formano il panorama... “Siate curiosi, coraggiosi e pieni di sogni”: il messaggio dei carabinieri ai bambini della scuola dopo il seggioLe parole che i due militari della Compagnia di Formia hanno dedicato ai piccoli studenti dell’elementare di Cassino dove hanno prestato servizio...