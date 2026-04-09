Giovane tenta il suicidio dal ponte di Corso Dante a Torino circolazione ferroviaria interrotta

Un giovane ha cercato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte nel centro di Torino. La Polizia è intervenuta e lo ha tratto in salvo, evitando che si verificasse il peggio. Per motivi di sicurezza, i treni lungo la tratta sono stati temporaneamente fermati. La circolazione ferroviaria è stata sospesa fino a completare le operazioni di soccorso e verifica.

Un giovane è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte a Torino. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato all’interruzione precauzionale della circolazione ferroviaria nel nodo cittadino, come misura di sicurezza. Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori. Gli operatori hanno notato un uomo che scavalcava il cornicione del ponte situato in Corso Dante, all’angolo con via Egeo, nella zona Crocetta di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giovane tenta il suicidio dal ponte di Corso Dante a Torino, circolazione ferroviaria interrotta Leggi anche: Tenta il suicidio mentre è in corso una diretta Rai: 38enne salvato dalla polizia locale sul ponte Spizzichino Il killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino, ma viene salvato da un giovane agenteIl 20enne cingalese autore del selvaggio omicidio di Michelle Causo, la 17enne romana uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle,... Argomenti più discussi: Si butta dal ponte del Diavolo per farla finita, salvato un giovane a Cividale; Bergamo, studente tenta suicidio a scuola, salvato dal docente; Giovane detenuto tenta il suicidio. Salvato in extremis; Ragazzo tenta il suicidio in classe a Bergamo, docente calabrese lo blocca in extremis. Giovane tenta il suicidio dal ponte di Corso Dante a Torino, circolazione ferroviaria interrottaUn giovane è stato salvato dalla Polizia a Torino mentre tentava il suicidio da un ponte. Circolazione ferroviaria interrotta per sicurezza. virgilio.it Torino - Corso Dante - La timbratura della "cartolina" nell'officina ricambi del primo stabilimento Fiat. ... - facebook.com facebook