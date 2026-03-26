Incidente ferroviario circolazione interrotta e ritardi

Giovedì 26 marzo 2026, la circolazione ferroviaria lungo una delle principali direttrici del Lazio è stata sospesa a causa di un incidente. La chiusura dei binari ha causato ritardi e disagi significativi per centinaia di pendolari che viaggiavano sulla tratta interessata. La linea è rimasta interdetta per diverse ore, con i treni che sono stati cancellati o deviati su percorsi alternativi.

La giornata di giovedì 26 marzo 2026 si è trasformata in un vero e proprio incubo per centinaia di pendolari, alle prese con una circolazione ferroviaria interrotta e forti disagi lungo una delle direttrici più trafficate del Lazio. Fin dalle prime ore del pomeriggio, numerosi viaggiatori hanno segnalato ritardi sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla Roma-Nettuno, con treni fermi o rallentati senza spiegazioni immediate. >> “Ora via anche Antonio Tajani”. Altro terremoto inaspettato nella politica italiana: chi prende il suo posto Le prime comunicazioni hanno parlato genericamente di problemi tecnici e accertamenti in corso, lasciando nell’incertezza chi si trovava a bordo dei convogli o nelle stazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Nuovo disastro ferroviario in Spagna, a Gèlida soccorsi andati avanti per tutta la notte e circolazione interrottaI soccorsi ai passeggeri del treno R4 di Gèlida, in Catalogna, sono andati avanti per tutta la notte. Maltempo Italia, maxi incidente in autostrada: circolazione interrottaNelle prime ore del pomeriggio la circolazione autostradale è stata improvvisamente interrotta a causa di un grave incidente, con lunghe colonne di... Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari Approfondimenti e contenuti su Incidente ferroviario Temi più discussi: Riparte la circolazione sulla Cuneo-Ventimiglia dopo la caduta di un albero; Cammina sui binari con un machete: circolazione interrotta sulla Brescia-Iseo-Edolo; Scontro tra autobus scolastico e treno nel Viterbese, due persone trasferite in ospedale - Radio Globo; Un ragazzo camminava lungo i binari armato di machete. Investita una persona sulla linea Roma – Nettuno: treni fermi, circolazione sospesa verso NapoliUna persona è stata investita lungo la tratta che collega la Capitale a Nettuno: l'incidente è avvenuto verso le 13 ... fanpage.it Treno travolge e uccide uomo a Milano Rogoredo: circolazione ferroviaria in tilt, indagini in corsoIncidente mortale a Milano Rogoredo: un uomo travolto da un treno ad alta velocità e traffico ferroviario paralizzato. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it In Grecia è infine cominciato il processo sull’incidente ferroviario del 2023 in cui morirono 57 persone x.com Sono in corso le indagini sull'incidente ferroviario lungo la linea Roma-Civita Castellana-Viterbo - facebook.com facebook