Rafa su Netflix | la docuserie che Nadal ha rifiutato per anni

Negli ultimi anni, Rafael Nadal ha scelto di mantenere la sua privacy lontano dai riflettori, rifiutando numerosi progetti di documentari e interviste che desideravano entrare nella sua vita personale. Nonostante le richieste di diverse produzioni televisive e streaming, il tennista spagnolo ha deciso di non partecipare a nessuna iniziativa di questo tipo, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera sportiva. Solo recentemente, ha accettato di essere protagonista di una docuserie disponibile su Netflix, un progetto che ha evitato per anni.

Per molto tempo, Rafael Nadal ha detto no. No ai documentari, no alle telecamere nella sua vita privata, no a chi voleva raccontarlo al di là del campo. Poi, nell’ultimo anno della sua carriera, qualcosa è cambiato: il 29 maggio arriva su Netflix Rafa, la docuserie in quattro episodi che il campione spagnolo ha finalmente accettato di fare. Prima della premiere mondiale di Madrid, Nadal ha spiegato con disarmo la sua lunga resistenza al progetto: “Ho rifiutato molte volte durante la mia carriera tennistica. Ho deciso di farlo in questo momento particolare perché, probabilmente, ho trovato le persone giuste. Persone di cui mi fido mi hanno convinto a farlo accadere, e perché dal mio punto di vista questa era l’ultima opportunità per farlo o non farlo mai più, visto che le riprese sono iniziate nel 2024. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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