Sabato 23 maggio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio in diretta dal Festival dell’economia di Trento. Ospiti della puntata saranno (in ordine alfabetico): Veronica De Romanis (docente di Economia europea presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma e la Stanford University di Firenze), Giovanni Diamanti socio fondatore e amministratore di Quorum e YouTrend, insegna Marketing politico all’Università di Padova), Piero Maranghi (editore e direttore di Sky Classica e fondatore di +Classica), Antonella Sberna (europarlamentare di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Parlamento europeo). A partire dalle 8. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Radio 24: De Romanis, Diamanti, Maranghi e Sberna ospiti ad Amici e nemici a Trento

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