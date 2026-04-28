Suoni Controvento | 4 date tra rock e jazz per il decennale

Il festival Suoni Controvento festeggia i dieci anni con quattro concerti che si svolgeranno tra le regioni Umbria e Marche. L’evento, dedicato a generi come rock e jazz, si svolgerà in diverse località tra le due aree geografiche. La rassegna ha in programma quattro appuntamenti, senza specificare date e location precise. La manifestazione si propone di celebrare questa decade di attività musicale con un’offerta variegata.

? Cosa sapere Il festival Suoni Controvento celebra il decennio con quattro date tra Umbria e Marche.. Chris Slade, Rosa Brunello, Sarathy Korwar e Antonio Dimartino si esibiranno tra luglio e agosto.. Il festival Suoni Controvento celebra il suo decennio con quattro appuntamenti estivi che spaziano dal rock di Chris Slade al cantautorato di Antonio Dimartino, tra le piazze e le rocche dell’Umbria e delle Marche. L’edizione speciale del decennale della rassegna di arti performative si prepara a trasformare i borghi coinvolti in palcoscenici internazionali. La programmazione svela un mix di generi che parte dalle percussioni leggendarie per arrivare alla delicatezza del folk elettronico, toccando località come Fossato di Vico, Gubbio, Montone e Narni nel corso dei mesi di luglio e agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suoni Controvento: 4 date tra rock e jazz per il decennale Notizie correlate Suoni Controvento, nuovi annunci per l'edizione del decennale: Sam GarrettAncora annunci in vista del decennale del festival estivo di arti performative Suoni Controvento che svela un altro dei suoi appuntamenti di punta:... Leggi anche: Giovanni Allevi per il gran finale di Suoni Controvento 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fabrizio Moro a Suoni Controvento 2026, concerto a Valsorda; Suoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’Umbria; Da Dimartino alla leggenda della batteria Chris Slade . Suoni Controvento 2026 svela quattro nuovi eventi; Assisi rilancia Assisi Estate 2026: mostre, musica e natura per. Suoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’UmbriaSuoni Controvento, i nuovi appuntamenti estivi del festival dell’Umbria: dal cantautorato di Dimartino (Narni) alle vibrazioni della bassista Rosa Brunello (Gubbio), passando per la leggenda della bat ... newtuscia.it I Cani e Coez alla Rocca di Assisi per Suoni ControventoDopo l'annuncio del concerto di Mannarino (primo agosto), il festival di arti performative Suoni Controvento, giunto al decimo anno, svela altri due appuntamenti che prenderanno il via ai piedi della ... ansa.it I PATAGARRI @MAGIONE (PG), Approdo di Sant'Arcangelo | Festival Suoni Controvento - facebook.com facebook