Suoni Controvento concerto alla Rocca Maggiore di Angelina Mango

Alla Rocca Maggiore si è tenuto il concerto di Angelina Mango, parte della stagione musicale Suoni Controvento. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, portando musica dal vivo nella piazza principale della città. La cantante ha eseguito una serie di brani, coinvolgendo gli spettatori presenti. La serata si inserisce nel calendario estivo dedicato agli appuntamenti musicali in Umbria.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Suoni Controvento piazza un nuovo colpo. L’estate in musica dell’Umbria si arricchisce di un altro pezzo da novanta: Angelina Mango. Che, tornata sulle scene dopo un periodo di pausa, sarà ad Assisi, alla Rocca Maggiore, il 5 agosto. La data rientra nel tour dell’artista “Nina canta nei teatri d’estate”. Un viaggio tra le emozioni per uno spettacolo “intimo e potentissimo”. Perugia si immerge nella luce: arriva Interactivo, lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale "Pretiosa", a Perugia la mostra collettiva a cura di Giorgio Bonomi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina Mango Articoli correlati Leggi anche: Angelina Mango in concerto al Teatro Metropolitan Suoni Controvento compie 10 anni: Sam Garrett in concerto a Castelluccio, un omaggio a musica, natura e rinascita umbra.Suoni Controvento Compie Dieci Anni: Sam Garrett in Concerto a Castelluccio di Norcia Il festival Suoni Controvento celebra il suo decimo... Aggiornamenti e notizie su Suoni Controvento Temi più discussi: Suoni Controvento, I Patagarri in concerto al lago Trasimeno; SAM GARRETT: aggiunta una nuova data estiva al Viva Viva Fest; Mannarino: Ciao è il nuovo singolo, anticipazione del nuovo album. Suoni Controvento, concerto alla Rocca Maggiore di Angelina MangoSuoni Controvento piazza un nuovo colpo. L’estate in musica dell’Umbria si arricchisce di un altro pezzo da novanta: Angelina Mango. Che, tornata sulle scene dopo un periodo di pausa, sarà ad Assisi, ... perugiatoday.it Suoni Controvento, I Patagarri in concerto al lago TrasimenoImpegnati fino al 22 maggio con le date del tour europeo L'ultima ruota del caravan, I Patagarri guardano già al fitto calendario dell'estate 2026. Una tappa è prevista anche in Umbria con appuntame ... corrieredellumbria.it COEZ @ASSISI (PG), Rocca Maggiore | Festival Suoni Controvento - facebook.com facebook