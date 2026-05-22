Raccolta differenziata dei rifiuti cambia il calendario del porta a porta in alcuni quartieri
In alcuni quartieri della città, sono previste variazioni nel servizio di raccolta differenziata porta a porta. La Rap ha comunicato che, a seguito di un avviso dell’Area delle politiche ambientali, transizione ecologica e rigenerazione del verde del Comune, il calendario di raccolta subirà alcune modifiche. La modifica riguarda specifici quartieri, senza indicare ulteriori dettagli sui giorni o le modalità di intervento. La decisione ha effetto immediato e interessa i residenti di quelle zone.
iccole variazioni al servizio di raccolta differenziata in alcuni quartieri della città. La Rap fa sapere che, dopo l’avviso emanato la settimana scorsa dall’Area delle politiche ambientali, transizione ecologica e rigenerazione del verde del Comune, ha deciso di modificare parzialmente il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Antonio Angelino - AL VIA IL NUOVO PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (07.05.26)
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