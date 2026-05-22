Raccolta differenziata dei rifiuti cambia il calendario del porta a porta in alcuni quartieri

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcuni quartieri della città, sono previste variazioni nel servizio di raccolta differenziata porta a porta. La Rap ha comunicato che, a seguito di un avviso dell’Area delle politiche ambientali, transizione ecologica e rigenerazione del verde del Comune, il calendario di raccolta subirà alcune modifiche. La modifica riguarda specifici quartieri, senza indicare ulteriori dettagli sui giorni o le modalità di intervento. La decisione ha effetto immediato e interessa i residenti di quelle zone.

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iccole variazioni al servizio di raccolta differenziata in alcuni quartieri della città. La Rap fa sapere che, dopo l’avviso emanato la settimana scorsa dall’Area delle politiche ambientali, transizione ecologica e rigenerazione del verde del Comune, ha deciso di modificare parzialmente il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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