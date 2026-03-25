rifiuti nuovo calendario della raccolta porta a porta cosa cambia da aprile

Dal primo aprile entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta porta a porta in alcune zone della città. La modifica riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti differenziati e interesserà le aree servite dal sistema. La comunicazione è stata ufficializzata tramite avviso ai cittadini, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni a partire dalla data indicata.

In vigore dal 1° aprile. Non sono previste variazioni nella frequenza dei passaggi per ciascuna frazione di rifiuto, ma in alcune zone della città sono stati modificati i giorni di raccolta Sarà in vigore dal 1° aprile il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta nelle zone interessate dal servizio nella città di Latina. A darne notizia l’azienda Abc sottolineando che il nuovo calendario non prevede di fatto variazioni nella frequenza dei passaggi per ciascuna frazione di rifiuto, ma in alcune zone della città sono stati modificati i giorni di raccolta. L’invito ai cittadini è quindi quello di “consultare con attenzione i nuovi prospetti per verificare eventuali cambiamenti relativi alla propria area”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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