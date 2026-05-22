Raccolta d’arte contemporanea del Palagio Fiorentino | donate al comune oltre 100 opere

Una raccolta di arte contemporanea composta da oltre cento opere è stata donata al Comune di Arezzo. L’accordo è stato formalizzato durante una cerimonia presso lo studio del notaio Alberto Ricasoli. La donazione comprende dipinti, sculture e installazioni realizzate da artisti italiani e internazionali. Le opere saranno inserite in un apposito spazio pubblico della città, che si aggiunge alle collezioni già presenti nel patrimonio comunale. La consegna è avvenuta recentemente e la documentazione legale è stata completata nello stesso giorno.

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Arezzo, 22maggio 2026 – Si è concluso ufficialmente, presso lo studio del notaio Alberto Ricasoli Firidolfi di Firenze, un passaggio storico per il patrimonio culturale di Pratovecchio Stia e dell’intero Casentino: la prestigiosa raccolta d’arte contemporanea del Palagio Fiorentino di Stia è diventata integralmente di proprietà comunale grazie alla donazione di 105 opere da parte della signora Vicky Galati Indelli, proprietaria della maggior parte della collezione. Un gesto di grande valore che conclude una vicenda lunga e complessa, iniziata alla fine degli anni Novanta, ed apre un nuovo percorso fondato sulla valorizzazione della collezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta d’arte contemporanea del Palagio Fiorentino: donate al comune oltre 100 opere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La raccolta del farmaco. Donate oltre 2mila scatoleOltre duemila confezioni di medicinali raccolte in una settimana nelle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli. Antonio Del Donno entra tra i protagonisti dell’arte contemporanea: le sue opere acquisite dal MACTempo di lettura: 2 minutiIl MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina, della Fondazione Orestiadi, annuncia l’acquisizione di due opere di...