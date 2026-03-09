La raccolta del farmaco Donate oltre 2mila scatole

Nella settimana, le farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli hanno raccolto più di duemila confezioni di medicinali. Questa iniziativa ha coinvolto i cittadini che hanno donato farmaci ancora validi e inutilizzati. La distribuzione è avvenuta attraverso canali dedicati, garantendo che i farmaci raggiungano chi ne ha bisogno. La raccolta si è conclusa con un risultato significativo in breve tempo.

Oltre duemila confezioni di medicinali raccolte in una settimana nelle farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli. La 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, promosse a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico e svolte dal 10 al 16 febbraio, si chiude con un risultato che supera quello dell'anno precedente. Nelle undici farmacie comunali gestite da Forlifarma i volontari del Banco Farmaceutico hanno raccolto complessivamente 2.440 confezioni di medicinali da banco, per un valore economico di 22.539,97 euro. Nel dettaglio, il 2026 registra un aumento del 9,4% nel numero dei prodotti donati e del 4,1% nel valore economico delle donazioni rispetto all'anno precedente.